Europawahl 2024 – das Ergebnis im Rhein-Kreis Neuss SPD und Grüne im Abwärtstrend – Basis fordert Reaktionen in Berlin

Rhein-Kreis · Die CDU ist wieder da, so interpretieren die Christdemokraten auch im Rhein-Kreis das Ergebnis der Europawahl. Die Grünen hingegen stürzen ab, die SPD bleibt im Vergleich zu 2019 am Boden. Die Basis drängt auf Konsequenzen in Berlin.

09.06.2024 , 22:01 Uhr

Foto: RP

Von Frank Kirschstein Redaktionsleiter Neuß-Grevenbroicher Zeitung