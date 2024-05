Europawahl 2024 in Neuss Drei Thesen und ein Blitzbesuch

Die Kostenpflichtiger Inhalt FDP Neuss kämpft sich zurück in die öffentliche Wahrnehmung. Am Mittwochabend lädt ein Banner vor dem Lokal „Drusus One“ zum insgesamt zweiten Zukunftsdialog ein. Zu Gast ist der Europaabgeordnete Moritz Körner. Nicht einmal drei Wochen vor der Europawahl, stellt der nordrhein-westfälische Spitzenkandidat und NRW-Generalsekretär der Liberalen fest, scheint diese Abstimmung nur am Rande zu interessieren. Der Blick in den Saal muss ihm recht geben: Nur ein Dutzend Parteigänger sind erschienen.