Europawahl 2024 in Neuss Mit Bierdeckeln für hohe Wahlbeteiligung

Immer sonntags geht derzeit das „Studio Europa“ im Kreishaus auf Sendung. Seit Wochen kommen auf diesem „Kanal“ junge Menschen aus dem Kreisgebiet zu Wort, um in Video-Statements ihre Sicht auf Europa und die Europawahl klar zu machen. Ein letzter Beitrag wird am Sonntag, 9. Juni, über die sozialen Medien verbreitet, kündigt Kreis-Sprecher Benjamin Josephs an – wenn die Wahllokale schon geöffnet haben. Mobilisierung bis zuletzt.