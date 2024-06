Europawahl 2024 in Neuss – die Nachlese AfD schneidet bei Jungwählern überdurchschnittlich gut ab

Zum ersten Mal hat Charlotte Hohn als Chefstatistikerin im Rathaus nach einer Wahlnacht das Abstimmungsverhalten der Jung- und Erstwähler gesondert untersucht — und das Ergebnis lässt aufhorchen. In Wahlkreisen mit einem hohen Anteil junger Menschen schneidet die AfD überdurchschnittlich gut ab und liegt bei den Wählern, die zum ersten Mal an einer Europawahl teilnehmen durften, sogar noch leicht vor der SPD auf Platz zwei. Nur die CDU, Sonntagnacht auch der Wahlsieger in Neuss, liegt besser im Rennen um die Gunst dieser Gruppe, die zu knapp einem Drittel die Union gewählt hat.