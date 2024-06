Europa-Minister Liminski in Neuss Was Demokratie und Religion verbindet

Neuss · Kompromisse sind für Europa-Minister Nathanael Liminski ein zentrales Element – sowohl in der Religion als auch in der Demokratie. Was er damit meint, erläuterte er am Montag in einem Impulsreferat zur Europawahl in Neuss.

04.06.2024 , 17:01 Uhr

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (l.) und Pfarrer Andreas Süß (r.) freuten sich über den Besuch von Nathaneal Liminski, Europa-Minister in NRW, in Neuss. Foto: Wolfgang Walter

Von Elisabeth Keldenich