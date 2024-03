Eintrag ins Wählerverzeichnis Nicht einmal 500 EU-Bürger wollen in Neuss wählen

Das Interesse an der Europawahl scheint bei den in Neuss lebenden Ausländern (noch) nicht sehr groß zu sein. Nicht einmal 500 Menschen, die aus einem Mitgliedsland der Europäischen Union stammen und noch dessen Staatsangehörigkeit besitzen, haben einen Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis gestellt. Rund 9000 EU-Bürger wären in Neuss nach Angaben von Marc Bohn, Pressesprecher der Stadt, am Sonntag, 9. Juni, theoretisch stimmberechtigt. Sie haben allerdings die Wahl, ob sie in ihrem Herkunftsland wählen wollen, oder ob sie in ihrem Wohnsitz in Deutschland ihre Stimme abgeben wollen. Beides geht allerdings nicht. Und wer in Deutschland sein Stimmrecht wahrnehmen möchte, muss um Registrierung im Wählerverzeichnis nachsuchen. Erst das schafft die Voraussetzung für Zustellung der Wahlunterlagen wie auch zur Briefwahl beziehungsweise zum Gang in das Wahllokal. Um auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, bekommen in Neuss lebende EU-Bürger, die noch nicht in ein deutschen Wählerverzeichnis aufgenommen wurden, Post von der Stadt. Letzter Termin für die Eintragung in das Wählerverzeichnis ist nun Sonntag, 19. Mai. Spätestens dann muss ein entsprechender Antrag im Rathaus vorliegen. Entscheidend ist der Eingangsstempel. Das Antragsformular und weitere Infos stellt die Stadt digital unter https://www.neuss.de/europawahl zur Verfügung.