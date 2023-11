Etex-Brache wird gemischtes Quartier Schulterschluss der Investoren

Neuss · Frühestens im März 2025 kann für die Industriebrache am Berghäuschensweg Baurecht geschaffen werden. Das schätzt nicht nur die Stadt so ein. Auch die beiden Projektentwickler stimmen darin überein. Damit ist eine Entwicklung in zwei Geschwindigkeiten vom Tisch.

11.11.2023 , 04:50 Uhr

Der Rahmenplan für die Nutzung des Etex-Areals bleibt bestehen. Zudem wurde festgelegt, dass das Baurecht für das Ladenzentrum am Berghäuschensweg (im Bild unten) und die Wohnquartiere in einem gemeinsamen Verfahren zum Abschluss gebracht wird. Foto: Standort Niederrhein

Von Christoph Kleinau