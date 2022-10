Etatentwurf für Neuss : Wo die Stadt im nächsten Jahr investiert

Neuss Die Verbindlichkeiten wachsen, der Kreditbedarf auch. Aber Neuss kann auch 20,7 Millionen investieren. Was die Stadt mit dem Geld plant.

Die Verbindlichkeiten der Stadt wachsen im kommenden Jahr auf 237,1 Millionen Euro an. 78,6 Millionen Euro davon entfallen inzwischen auf Kredite, die zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden müssen, damit die Stadt „flüssig“ bleibt. Den Löwenanteil an den Verbindlichkeiten machen aber mit 127,6 Millionen Euro Kredite für Investitionen aus. Denn die Stadt mag klamm sein, handlungsunfähig ist sie nicht.

Weitere 20,7 Millionen Euro sieht der Etatentwurf von Kämmerer Frank Gensler im kommenden Jahr für Investitionen vor. Ein großer im Zentralhaushalt veranschlagter Posten bei den Investitionen fällt dabei auf die Kinderbetreuung. Gut 3,7 Millionen Euro wird die Stadt – einschließlich von Landeszuschüssen – nächstes Jahr in die Schaffung von Betreuungsplätzen investieren. Weitere 1,4 Millionen werden für den Digitalpakt und die Ausstattung der Schulen mit modernen Medien ausgegeben, genauso viel übrigens, wie in die Anschaffung von Autos und Ausrüstung nicht zuletzt bei der Feuerwehr fließen. Geld wird ferner in die Spielplätze (700.000), die Sportanlagen (500.000) oder die Stadtbibliothek gesteckt.

All das bei einer Kreditaufnahme im kommenden Jahr von insgesamt 7,2 Millionen Euro. Auch für die Jahre 2023 bis 2026 ist im Haushaltsplan-Entwurf eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von insgesamt 19,1 Millionen Euro vorgesehen.

Mit dem Gesamtpaket des Etatentwurfs, der unter dem Strich ein Gesamtdefizit in Höhe von 27,4 Millionen Euro ausweist, müssen sich nun die Fraktionen beschäftigen. Die CDU geht dazu am Samstag, 22. Oktober, in Klausur, die SPD will am gleichen Wochenende zumindest einen Einstieg in das Thema unternehmen, bevor sie sich Anfang Dezember endgültig festlegt.