Etatdebatte in Neuss SPD führt Sondierungsgespräche mit der CDU

Hintergrund dieser Sondierungen ist es aber offenbar nicht, faktisch eine große Koalition im Rat zu schmieden. Dem steht zum Beispiel entgegen, dass SPD und Grüne auch nach dem Zerbrechen der Ratskooperation von SPD, Grünen und UWG/Aktiv im Frühjahr so etwas wie eine privilegierte Partnerschaft verbindet. Dazu gehört, dass sich die SPD zwar am Sonntag, 25. November, noch einmal alleine zur Bertung des Etatentwurfs zurückzieht, wenn Kämmerer Frank Gensler die Zahlen aus der neuesten Steuerschätzung vorliegen. Doch am Samstag, 2. Dezember, tagen SPD und Grüne gemeinsam, um die ganztägige Sitzung des Finanzausschusses am Dienstag, 5. Dezember, vorzubereiten.