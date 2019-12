Etat der Stadt Neuss für 2020 mit großer Mehrheit beschlossen : Rat deckelt die Personalausgaben

Neuss Eine breite Mehrheit hat den Etat für 2020 verabschiedet, der ein Defizit von 25 Millionen Euro ausweist. Noch hat die Stadt zum Ausgleich genug in der Rücklage, die 2021 aufgebraucht sein wird. Es muss gespart werden – am Personal.

Der Streit um den Stellenplan und damit um das liebe Geld setzte sich in der letzten Sitzung des Rates in diesem Jahr fort. Dafür sorgte ein Abänderungsantrag von CDU und Grünen. Die Koalition billigte zwar den Stellenplanentwurf der Verwaltung, legte diesem aber eine finanzielle Fessel an. Die Personalaufwendungen werden auf den für dieses Jahr angesetzten Betrag gedeckelt. Mögliche Tarifsteigerungen im kommenden Jahr sind von dieser Sparvorgabe ausgenommen.

Kostentreiber waren das neue Kinderbildungsgesetz des Landes, mit 1,6 Millionen Euro, von der Politik beschlossene Mehrausgaben (plus 2,2 Millionen) und die Weigerung einer Mehrheit im Rat, sich die Übertragung der städtischen Anteile an den Kreiswerken auf die Stadtwerke mit zehn Millionen Euro bezahlen zu lassen. „Durch diese Entnahme würde die Leistungsfähigkeit der Stadtwerke erheblich leiden“, stellten die Fraktionsvorsitzenden von CDU und Grünen, Helga Koenemann und Michael Klinkicht, übereinstimmend fest.Das Geld sollte im Unternehmen belassen werden, das große Herausforderungen im Zusammenhang mit der nötigen Verkehrswende zu stemmen haben wird. Carsten Thiel (UWG) wollte die Stadtwerke auch nicht zur Kasse bitten. Seine Lesart zum Vorschlag der Verwaltung, den Wert dieser Anteile zur Haushaltssicherung einzufordern: „Der Bürgermeister will 2020 nicht als Schuldenmeister in die Wahl gehen.“