Etatdebatte in Neuss Fünf Forderungen der „Fraktion jetzt“

„Ernüchternd“ sei der Eindruck, den man in den internen Haushaltsberatungen gewonnen habe, sagt der Fraktionsvorsitzende Michael Klinkicht. Und der wurde auch durch die Sonderschichten, die sich die vierköpfige Stadtratsfraktion verordnete, nicht besser. Die erfreulichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, die in diesem Jahr entgegen allen Erwartungen einen Haushaltsausgleich in Aussicht stellen, können so im kommenden Jahr nicht noch einmal erwartet werden.