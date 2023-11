Haushaltsklausur der SPD Neuss SPD hält an Konsolidierungskurs fest

Wie fast alle Städte in Nordrhein-Westfalen stellen die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine auch Neuss vor eine angespannte Finanzlage. Wie schwierig diese ist, unterstrich Kämmerer Frank Gensler als Gast der SPD in einem Sachstandsbericht zum aktuellen Haushalts-Entwurf. Zwar habe sich das geplante Defizit im Vergleich zur Haushaltseinbringung im September unter anderem durch Verbesserungen bei der Gewerbesteuer von 63 auf 50 Millionen Euro verringert, wodurch ein Abrutschen in die Haushaltssicherung erst einmal unwahrscheinlicher geworden ist. Dennoch ist die Stadt damit weiterhin deutlich von einem ausgeglichenen Haushalt entfernt. „Im Vergleich mit anderen Städten geht es der Stadt Neuss weiterhin vergleichsweise gut“, sagt Karbowiak. Um eine möglichst breite Mehrheit für den Haushalt und die Fortsetzung des begonnenen Konsolidierungskurses erreichen zu können, befindet sich die SPD Neuss in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit den anderen Ratsfraktionen. Er sei zuversichtlich, sagt Karbowiak mit Blick auf die Sitzung des Finanzausschusses am nächsten Dienstag, „dass es mit vereinten Kräften gelingen wird, ein gutes Ergebnis zu erzielen”.