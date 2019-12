Etatberatung 2020 in Neuss : Koalition: Kreiswerke-Anteile ohne Bezahlung an Stadtwerke

Neuss Finanzausschuss berät abschließend Etat 2020 und friert den Stellenplan der Stadt ein.

Der Stellenplan der Stadtverwaltung wird auf dem aktuellen Stand eingefroren. Mit diesem umkämpften Beschluss setzte die Koalition von CDU und Grünen am Dienstag im Finanzausschuss gemeinsam mit der FDP durch, dass die 15 zusätzlichen Stellen, die die Verwaltung im kommenden Jahr für nötig hält, nicht genehmigt werden. Eine Antwort auf die Frage, welche Aufgaben dann unerledigt bleiben können, blieben die Antragsteller schuldig. Diejenigen, die mit den Zusatzstellen verknüpft waren, gehören jedenfalls nicht dazu. Der Bürgermeister soll nun für deren Erledigung an anderer Stelle im Rathaus 15 Arbeitsplätze im laufenden Betrieb abbauen. Der schimpfte, die Koalition würde sich vor einer Aufgabenkritik drücken und nannte deren „Herumlavieren eine organisierte Verantwortungslosigkeit.“

Den Deckel auf die Personalkosten zu legen, war der einzige Einsparbeitrag der Politik, die gestern abschließend den Etat für das kommenden Jahr beriet. Der wies schon bei seiner Einbringung ein Defizit von 18 Millionen Euro aus. Nun beschloss der Finanzausschuss nicht nur Zusatzausgaben mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2,2 Millionen Euro, sondern vergrößerte das rechnerische Defizit mit einem Federstrich um weitere zehn Millionen Euro. Denn grundsätzlich nannten CDU und Grüne die Idee des Kämmerers gut, die Anteile an den Kreiswerken mit einem Nennwert von zehn Millionen Euro, die Neuss bei der Krankenhausfusion als Wertausgleich vom Kreis erhalten hat, auf die Stadtwerke zu übertragen. Doch den Gegenwert umgehend von den Stadtwerken an die Stadtkasse überweisen zu lassen, wie vom Kämmerer angeregt, lehnt die Koalition ab. Zugleich aber trug sie der Verwaltung auf, bis Mitte nächsten Jahres ein umfassendes Konzept vorzulegen, wie der Etat mittelfristig konsolidiert werden kann, ohne die schwindende Ausgleichsrücklage weiter ausbeuten zu müssen.

Die Ausgangslage dazu ist – blickt man alleine auf die finanziellen Möglichkeiten der Stadt – schwierig. Das laufende Jahr, so musste Kämmerer Frank Gensler vorrechnen, schließt nicht mit einem erwarteten Defizit von zwei, sondern von 14 Millionen Euro ab. Für das kommende Jahr schraubte er zudem die Gewerbesteuerprognose um 2,7 Millionen nach unten. Weil der Bund die Aufwendungen der Stadt für ihre Integrationsarbeit über die Umsatzsteuer vergütet, sind auf der Einnahmeseite zwar vier Millionen Euro mehr zu veranschlagen, andererseits aber reißt das vom Land gerade erst beschlossene Kinderbildungsgesetz (Kibiz) ein unerwartetes Loch in die Kasse. Unerwartet, weil die Stadt nach Aussage des Bürgermeisters davon ausgegangen war, dass „ein Landesgesetz auskömmlich finanziert“ ist. Nun belastet es die Kommune mit 1,6 Millionen im kommenden und vier Millionen Euro ab 2021.

Angesichts solcher Eckdaten hält es der Bürgermeister für zulässig, beim Haushaltsausgleich den Gesamtkonzern Stadt in die Betrachtung einzubeziehen. Denn Geld ist da. Stadtwerke, Bauverein, die Infarstruktur Neuss und die Liegenschaften haben seit 2007 Gewinne in Höhe von 102,2 Millionen Euro angehäuft. 14 Millionen davon könnte die Stadt in 2020 abschöpfen, für 2021 und die beiden Folgejahre erkennt Breuer ebenfalls ein zusätzliches Ausschüttungspotenzial zwischen elf und 15 Millionen Euro. Über dieses Geld berät am Donnerstag der Beteiligungsausschuss. Breuer: „Wir können noch auf Jahre hinaus unseren Etat ausgleichen.“