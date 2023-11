FDP Neuss zum Etat 2024 FDP will finanzielle Mehrbelastung für Bürger vermeiden

Dass auch in Zeiten knapper Kassen und einer dringend nötigen Haushaltskonsolidierung Investitionen möglich sind, wollen die Liberalen mit zwei Hallenkonzepten belegen. Kostenpflichtiger Inhalt Eins sieht eine neue Eissporthalle in Grefrath vor, die allerdings von den Betreibern des Alpenpark gemanagt wird. Und die nötige Mehrzweckhalle könnte – zweitens – im Schulterschluss mit dem Kreis realisiert werden. Vorrang hat aus Sicht der FDP die Idee, die Hammfeldhalle für 1,3 Millionen Euro entsprechend zu ertüchtigen. Gutachter sähen das als realistisch an.