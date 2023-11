Papierhersteller Essity in Neuss Belegschaft fordert Brückenstrompreis für Industrie

Neuss · Ohne finanzielle Entlastung drohen in der energieintensiven Industrie Arbeitsplatzabbau und Standortschließungen, das befürchtet auch ein großer Teil der Belegschaft des Papierwerkes von Essity in Neuss angesichts der weiter hohen Energiekosten. Ein Appell richtet sich an den Bund.

07.11.2023 , 12:14 Uhr

Bei Essity in Neuss werden unter anderem Papiertaschentücher produziert. Der Energieaufwand ist hoch. Entsprechend belastet sind solche Unternehmen durch die aktuell hohen Energiekosten. Foto: Georg Salzburg (salz)

Mehr als 100 Beschäftigte des Neusser Papierherstellers Essity haben bei einer Kundgebung einen auf Zeit gedeckelten Brückenstrompreis für die energieintensive Industrie gefordert. „Energie-Kosten runter – Industrie-Arbeitsplätze retten“ Rhein-Kreis Neuss appelliert an Land und Bund „Energie-Kosten runter – Industrie-Arbeitsplätze retten“ „Die Kolleginnen und Kollegen bei Essity haben ein klares Zeichen in Richtung Bundesregierung gesendet: Die Zeit des Zauderns ist vorbei – Handeln ist jetzt gefragt“, sagt IGBCE-Gewerkschaftssekretär Thomas Neumann. Ohne eine Entlastung bei den Strompreisen drohe ein Aderlass bei den energieintensiven Industrien. Im Neusser Rheinwerk gehen die Öfen aus Nach 62 Jahren Betrieb Im Neusser Rheinwerk gehen die Öfen aus Für die Region bedeute das Verluste bei Jobs, Wertschöpfung und Steuereinnahmen. Notwendig sei jetzt, dass die Standorte in die klimagerechte Transformation und die Modernisierung investieren. Dafür brauche es international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Diese jedoch seien derzeit in Deutschland weder im europäischen noch im weltweiten Vergleich gegeben. Die IGBCE fordert einen bis 2030 befristeten Preisdeckel für Strom, den größten Kostenblock für energieintensive Unternehmen.

(ki-)