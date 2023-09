Übergang in Neuss Bahn stellt mobile Schranke am Eselspfad in Aussicht

Der Rüffel der Stadt Neuss hat bei der Deutsche Bahn AG Wirkung gezeigt. Das Unternehmen, das vergangene Woche den Bahnübergang Eselspfad ohne rechtzeitige Vorankündigung geschlossen hatte, hat diesen zwar inzwischen mit Baustellenzäunen regelrecht verrammelt, so dass niemand mehr die Gleise überqueren und sich so leichtsinnig in Gefahr bringen kann. Allerdings hat die Bahn auch die von der Stadt geforderte Umleitungsstrecke über Rheydter Straße, Konrad-Adenauer-Ring und Stoffelsweg ausgeschildert. Anlass für die Sperrung waren technische Probleme, sodass die Schranke nicht mehr nach Anruf im Stellwerk Neuss geöffnet werden konnte. Wann der Schaden behoben wird, ist offen. Nach Angaben der Stadt stellt die Bahn aber jetzt die Lieferung einer mobilen Bahnschrankenanlage in Aussicht, die vor Ort aufgestellt werden soll. Damit sei eine Öffnung des Übergangs an diesem wichtigen Rad- und Fußweg wieder möglich. Einen Zeitpunkt nennt die Bahn nicht.