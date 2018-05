Olaf Templin: "Es darf keine Reste-Schulen geben"

Olaf Templin studierte in Bonn, Düsseldorf und in Kalifornien Germanistik und Anglistik. Foto: woi

Neuss Der Leiter der Gesamtschule Nordstadt spricht sich im Gespräch mit unserer Redaktion für ein Schulsystem aus, das allen gerecht wird. In Neuss gebe es jedoch strukturelle Probleme, die auch mit der Sturheit der Politik zusammenhingen.

Herr Templin, die Neusser Schullandschaft steht vor einer Neuordnung. Die Politik muss die Schulentwicklung neu denken, nachdem ab August mit der Sekundarschule eine ganze Schulform wegbricht. Manch ein Politiker spricht vom Zwei-Säulen-Modell mit Gesamtschule und Gymnasium. Was erwarten Sie als Leiter der Gesamtschule Nordstadt von der Politik?

Olaf Templin Zunächst einmal möchte ich klarstellen: Gegenwärtig haben wir keine zwei Säulen, sondern zwei Schichten. Die Gesamtschule ist aber nicht der Unterbau für das Gymnasium, und sie wird es niemals sein. Das entspricht überhaupt nicht dem pädagogischen Ansatz, den wir verfolgen, und auch nicht der Definition einer Gesamtschule. Das sollte der Politik klar sein. Der Unterbau für das Gymnasium sind naturgemäß die Haupt- und Realschulen. Sie wurden aber in Neuss drastisch reduziert. Wenn, wie es in Neuss den Anschein hat, der politische Wille in erster Linie eine Stärkung des Gymnasiums vorsieht, war diese Reduzierung allerdings ein struktureller Fehler.