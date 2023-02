Politischer Aschermittwoch in Neuss Bewerbungsschreiben der ersten SPD-Doppelspitze

Bei allem Bemühen um Kontinuität: Die erste Doppelspitze der Neusser SPD hat – im Falle ihrer Wahl – auch etwas vor mit ihrer Partei. Neue Mitglieder wollen beide gewinnen, vorhandene motivieren, „nicht nur ihren Beitrag zu zahlen“ – und auf lange Sicht den Einfluss der SPD im Stadtrat ausweiten. Das Rezept dafür glauben sie auch schon zu kennen: zuhören und an einem Strang ziehen. So steht es in ihrem gemeinsamen Bewerbungsschreiben an alle Genossinnen und Genossen.