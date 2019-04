Politik in Neuss : TG plant erst 2020 für den Südpark

Angelika Quiring-Perl im Gespräch mit Bürgern. Foto: CDU Neuss

CDU stellt Konzept für ein Sportzentrum mit zwei Standorten in Bürgerinfo vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Neuss Planungskosten für ein TG-Sport- und Gesundheitszentrum im Südpark werden in diesem Jahr nicht benötigt. Denn nachdem sich die Stadt und die Turngemeinde Neuss darauf verständigt haben, die Pläne für ein TG-Zentrum mit zwei Standorten weiterverfolgen zu wollen, genießen Ausbau und Modernisierung der bestehenden Anlagen an der Schorlemer Straße Priorität. Erst wenn die Pläne dafür konkret seien, könne man sich dem Südpark zuwenden, erklärt Bürgermeister Reiner Breuer. Die Politik allerdings will das Vorgehen zeitlich präziser fassen und 200.000 Euro an Planungskosten für den Standort Südpark im Etat 2020 verankern. Für Breuer ist das derzeit nicht mehr als eine Bitte. „Den Haushalt bringen immer noch wir als Verwaltung ein“, sagt er.

Die Priorisierung des Standortes Schormeler Straße hat auch damit zu tun, dass das Land NRW für die Modernisierung bestehender Vereinsanlagen beträchtliche Zuschüsse in Aussicht stellt. Davon soll auch etwas in Neuss ankommen. Weil nur der Verein antragsberechtigt ist, wurde ihm die Federführung in einer „Arbeitsgruppe Schorlemer“ übertragen. 200.000 Euro Planungskosten, die dazu aus dem Wirtschaftsplan des nicht mehr beteiligten Gebäudemanagements ausgebucht wurden, sollen die TG-Planungen unterstützen.

Wie sich das neue Konzept mit zwei Standorten in der Praxis darstellt, erläuterten jetzt die CDU-Stadtverordneten Angelika Quiring-Perl und Jörg Geerlings bei einer Bürgerversammlung. Im Südpark, so berichteten sie, wird entgegen ursprünglicher Planungen keine große Turnhalle entstehen. Damit reicht der kleine Parkplatz am Südbad aus, um eine Sportstätte mit Angeboten im Bereich Rehasport und Fitness zu bauen. Zudem wird das Sportzentrum nach ersten Planungen auch Teile der Infrastruktur des Hallenbads, etwa Duschen und Umkleiden, mit nutzen können. So würden erhebliche Kosten gespart.

Für beide Reuschenberger Stadtverordneten ist zudem zwingende Voraussetzung, dass alle Planungen in ein schlüssiges Verkehrskonzept eingebunden werden. „Uns ist wichtig, das Sportzentrum gemeinsam mit den Vereinen und den Anwohnern zu entwickeln“, sagten beide.

(-nau)