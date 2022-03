Aktionstag in Neuss : Ernährungsrat startet Aktion „Lecker durch den Tag“

Aktionstag in Neuss

Neuss Unter dem Motto „Lecker durch den Tag“ geht es am Samstag, 12. März, von 12 bis 16 Uhr um Rezepte und Anregungen für eine gesunde, weil vegetarische Ernährungsweise.

Erarbeitet wurden diese Tips in einem Semesterprojekt der Hochschule Niederrhein gemeinsam von Studierenden des Fachbereichs Oecotrophologie und dem Ernährungsrat. Es ist das erste gemeinsame Projekt, doch Uschi Plitzko vom Ernährungsrat hofft, dass dies „der Beginn einer langjährigen Freundschaft wird“.

Den Studenten bot das Projekt „Lecker durch den Tag“ die Möglichkeit, Studium und praktische Arbeit zusammen zu bringen. So konzipierten sie Frühstücksboxen für Kita- und Schulkinder, die mit saisonalen und regionalen Produkten gefüllt werden – und das für alle Jahreszeiten. Dieses Thema wird am Samstag im Romaneum in einem eigenen Raum samt Praxisbeispielen vorgestellt.