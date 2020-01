Initiative aus Neuss will Wandel im Ernährungssystem erreichen : Bürger gründen einen Ernährungsrat

Neuss Der Rat möchte mit Aufklärungsarbeit, Angeboten zum Ausprobieren und Anträgen das Thema Ernährung fördern.

Ernährung gesund, regional und nachhaltig gestalten. Dieses Ziel hat sich der Ernährungsrat für den Rhein-Kreis Neuss gesetzt, der am Donnerstag, 30. Januar, im Neusser Rathaus sein Gründungsfest feiert. Rund 40 Menschen haben sich in dieser Initiative angeschlossen. Vertreten sind Landwirte, Gastronomen, Ökotrophologen, Ärzte, die Verbraucherzentrale des Landes, die Stadtwerke Neuss sowie verschiedene Vereine und Initiativen.

Nächste Frage: Wie will der Ernährungsrat das erreichen? „Zum einen sind wir eine Denkfabrik. Wir entwickeln zu verschiedenen Bereichen Ideen, zum Beispiel wie in den Kitas und Schulen mehr regionales Essen angeboten werden kann“, erklärt die Neusserin. Diese Ideen sollen dann in Bürgeranträgen an die Politik münden. Durch Information und Aktionen will der Ernährungsrat zudem Kinder und Erwachsene dafür begeistern, selbst Lebensmittel anzubauen, zu ernten und zu verarbeiten.