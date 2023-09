Tipps vom Ernährungsrat im Rhein-Kreis Diese Rezepte eignen sich für die Herbst-Küche

Brokkoli, Möhren, Zucchini – sie alle haben in diesen Tagen Hochsaison. Im Gegensatz zu Tomaten aus Marokko oder Trauben aus Südafrika ist ihr Weg in den heimischen Supermarkt aktuell um einiges kürzer. Denn in den Herbstmonaten gibt es auch auf den Feldern in der Region eine große Auswahl an unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten zu ernten. Welche herbstlichen Gerichte sich aus der saisonalen Ware zaubern lassen, weiß der Ernährungsrat im Rhein-Kreis Neuss.