Beratung in Neuss : Fasten und sich dabei wohl fühlen

Beratung in Neuss

Barbara Luhn bietet Fastenkurse an, bei denen man nicht hungern muss. Foto: Luhn. Foto: Barbara Luhn/Picture Photo

Gnadental Ernährungsberaterin Barbara Luhn bietet Kurse im Edith-Stein-Haus an.

Aus der Küche von Barbara Luhn kommt ein leises, monotones Rauschen. „Ich dörr’ gerade gekeimte Kichererbsen“, erklärt die 52-jährige Gnadentalerin. Dafür setzt sie auf moderne Technik. Ein Küchengerät erledigt die Arbeit. Die so behandelten Hülsenfrüchte werden im Körper „basischer verstoffwechselt“, erklärt sie. Damit eignen sie sich hervorragend für das sogenannte Basen-Fasten: Lebensmittel wie Getreide, Fleisch und Milchprodukte fallen für eine Woche weg. Die ärztlich geprüfte Fastenleiterin, Ernährungsberaterin und Beraterin Darmgesundheit bietet entsprechende Kurse an, auch im Edith-Stein-Haus in Neuss.