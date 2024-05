Öffentlichkeitsfahndung in Neuss Unbekannter belästigt Frauen im Südbad

Im Südbad in Neuss kam es Anfang des Jahres zu einem Sexualdelikt, für dessen Aufklärung die Kreispolizeibehörde sich nun an die Öffentlichkeit wendet: Die Beamten suchen einen bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen, welcher drei Personen auf unsittliche Art und Weise berührte. Ebenso zeigte er unter Wasser sein Genital. Die Tat ereignete sich am 9. Januar gegen 16.20 Uhr. Zwei geschädigte Personen sind derzeit bekannt. Eine weitere weibliche Geschädigte, welche bislang nicht namentlich feststeht, berührte er an der Brust.