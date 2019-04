Diamanthochzeit in Neuss : 60 Jahre verflogen – was blieb, ist die Liebe

Neuss Für das Ehepaar Erika und Reinhard Schulz ist der 4. April ein ganz besonderer Tag. Vor 60 Jahren gaben sich die beiden das Ja-Wort und feiern nun stolz ihre Diamant-Hochzeit.

Seit dem Jahr 1959 hat das Paar einiges erlebt und viel gemeinsam geschafft. Die drei gemeinsamen Kinder sind ihr größter Stolz, für beide sind die Familie und der familiäre Zusammenhalt sehr wichtig. Im Laufe der Zeit ist die Familie gewachsen, die inzwischen erwachsenen Kinder haben selber Kinder – und so freut sich das Paar darüber, beim Nachwuchs reich beschenkt worden zu sein. Durch die Größe und die Verstreuung der Verwandtschaft steht eine große Feier noch aus, diese soll aber nachgeholt werden. Aber auch der Zahn der Zeit geht nach 60 Jahren nicht spurlos vorbei, deshalb sind die beiden froh, von ihrer Familie unterstützt zu werden. So wohnen sie nicht alleine, sondern mit Tochter und Schwiegersohn unter einem Dach – für die Rentner eine große Entlastung.

Da der 84-Jährige körperlich eingeschränkt ist, freut er sich über die Hilfe und kann dadurch „eine höhere Lebensqualität genießen“, sagt Reinhard Schulz. Das zweite große Thema neben der Familie ist der Glaube. So sind sie fest in einer Kirchengemeinde in Duisburg verwurzelt. Auch wenn sie es seit ihrem Wegzug im Jahr 2000 nur noch selten dorthin schaffen, sind sie ein fester Teil davon. So überraschten die Gemeindemitglieder Reinhard Schulz anlässlich seines 80.Geburtstags mit einer Feier. Dieser gemeinschaftliche Zusammenhalt, trotz der Entfernung, hat das Paar sehr berührt. „Ich bin sehr dankbar für die letzten Jahre und hoffe, mit Gottes Hilfe, dass auch noch einige kommen werden“, so Reinhard Schulz.