Ergebnisse des Zensus 2022 Der Rhein-Kreis Neuss wächst vor allem im ländlichen Raum

Es heißt Volkszählung und ist doch so viel komplizierter. Wie viele Menschen in Deutschland leben, in NRW, im Rhein-Kreis Neuss, in der eigenen Kommune – das soll alle zehn Jahre der Zensus ermitteln, um verlässliche Basiszahlen für weitere Planungen zu liefern. Als Grundlage dazu dienen Meldedaten aus Registern der öffentlichen Verwaltung. Da nicht immer alle Angaben daraus präzise und aktuell sind, werden zusätzlich Stichproben in der Bevölkerung gemacht. Zuletzt geschah das im Jahr 2022 – wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später als vorgesehen.