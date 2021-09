Gemeinwesenarbeit in Neuss : 50 Jahre SKM-Engagement in Erfttal

Neuss Der erste Sozialarbeiter erinnert zum Jubiläum an den Start der Gemeinwesenarbeit. Mittlerweile ist der Sozialdienst katholischer Männer (SKM) unverzichtbar im Ort.

Im Oktober 1970 wurden in Erfttal die ersten beiden Hochhäuser bezogen, ein Jahr später lebten schon 735 Familien in dem am Reißbrett geplanten Ortsteil. Damals sei man so klug gewesen, erinnerte Bürgermeister Reiner Breuer am Freitag, die rasante Entwicklung nicht treiben zu lassen, sondern „gleich vor Ort eine Gemeinwesenarbeit sicherzustellen“. So kam der Sozialdienst katholischer Männer (SKM) nach Erfttal – und blieb.