Hockey : Lauf-Challenge des HTC SW Neuss

Das aktive Personal von Schwarz-Weiß Neuss kommt mitten im Lockdown binnen eines Monats auf eine Strecke von majestätischen 14.500 Kilometern.

Zweitausend Kilometer – so weit ist es von Neuss bis nach Kiew, Bukarest oder Porto. Eine Strecke, die die am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften des Hockey-Bundesligisten HTC SW Neuss am letzten Tag der zur Überbrückung der Corona-Krise angesetzten Lauf-Challenge zurückgelegt haben. „Eine absolut irre Leistung“, findet Vereinsvorsitzender Andreas Schwarz. Insgesamt kam das aktive Personal von Schwarz-Weiß binnen eines Monats so auf eine Strecke von 14.500 Kilometern. Schwarz: „Das ist so wie die Flugstrecke eines Hockeyballs von hier bis nach Indien. Und dann weiter nach Thailand. Und dann noch nach Indonesien. Und noch bis nach Australien. Und das sind alle gemeinsam gelaufen. In 18 Tagen.“ Die Leistungen der einzelnen Teams, findet der Vorsitzende, könne gar nicht hoch genug bewertet werden. „Wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht bei den D-Knaben die mit ihren kurzen Beinen 1213 Kilometer gerannt sind und am letzten Tag um ein Haar sogar noch an den Ersten Herren vorbeigezogen wären. Oder bei den Damen, bei denen jede Spielerin fast 90 Kilometer gelaufen ist. Den Bundesliga-Herren, die sich vor einer Woche zu einem Halbmarathon eingefunden haben. Den Eltern, die wir bei der Idee zur Challenge gar nicht auf dem Schirm hatten und die fast allen Jugendteams davongelaufen sind. Oder bei den zahlenmäßig kleinsten Teams, den Knaben B, Knaben A, der männlichen Jugend B und der weiblichen Jugend B, die zwar keine Chance auf die vorderen Plätze hatten, wo aber trotzdem jeder und jede im Schnitt fünf bis zehnmal Mal in den vergangenen zweieinhalb Wochen laufen war. Keine einzige Leistung ist zu verachten.“ -sit