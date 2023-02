Erdbebenhilfe Neuss Dynamo Kiew meldet Team für Benefiz-Turnier in Neuss

Nach dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar herrscht weiterhin Ausnahmezustand in der Türkei. Viele tausend Menschen verloren bei dieser Katastrophe ihr Leben und noch immer steigt die Zahl der Opfer. Um diese in der akuten Notlage ebenso zu unterstützen wie bei der anschließend nötig werdenden Aufbauarbeit, haben sich auch in Neuss unterschiedliche Initiativen gegründet. Während ein „Neusser Bündnis“ am Wochenende einen ersten Hilfstransport in die Krisenregion schicken konnte, entwickelte der Polizeisportverein Neuss (PSV) eine eigene Idee zur Unterstützung. Ein Benefiz-Fußballturnier.