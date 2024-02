Ein Jahr nach dem Erdbeben in der Türkei „Neusser Bündnis“ sammelt weiter für Erdbebenopfer

Unter dem Eindruck der Bilder aus der Erdbebenregion hatten sich Kirchen und Religionsgemeinschaften, Vereine und Verbände in Neuss innerhalb weniger Stunden zu einem „Neusser Bündnis“ zusammengeschlossen und Sachspenden gesammelt. Die wurden mit einem Hilfstransport als Soforthilfe in die Region geschickt. Ein fünfstelliger Betrag wurde zudem zur Unterstützung der Menschen in Syrien an ein dort tätiges Netzwerk von Hilfsorganisationen überwiesen, das dafür Zelte anschaffte. Das Engagement in Hatay folgte, als die erste Notlage überwunden war und der Wiederaufbau anrollte.