Neuss: Equitana Open Air lockt in den Rennbahnpark

Neuss Vom 25. bis 27. Mai öffnet das Pferdesportfestival wieder seine Pforten. Mit dabei sind 261 Aussteller. Erwartet werden 50.000 Besucher.

Rund 200 Prüfungen, Lehrstunden und Shownummern stehen auf dem Programm. Darunter sind unterschiedliche Wettbewerbe und Qualifikationen für Dressur- und Springreiter, Western- und Islandpferdereiter. Fast 1000 Turnier- und Freizeitreiter gehen an den drei Tagen an den Start - von Anfängern bis hin zu erfolgreichen Reitern aus höheren Klassen. Zu sehen sind zum Beispiel die aktuellen Weltmeister der sogenannten Working Equitation. "Sie sind so etwas wie europäische Cowboys", erklärt Uetz. In verschiedenen Disziplinen werden sie ihr Können zeigen.

Die Equitana Open Air öffnet am Freitag von 10 bis 20 Uhr, am Samstag von 9 bis 20 Uhr, und am Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Eintrittskarten sind im Vorverkauf (Onlineshop) deutlich günstiger als an der Tageskasse und für acht Euro (Freitag) beziehungsweise elf Euro (Samstag und Sonntag) erhältlich. An der Tageskasse beträgt der Aufschlag vier Euro. Für Kinder zwischen sechs und 15 Jahre sowie Menschen mit Behinderung gibt's Ermäßigungen. Tickets im Vorverkauf gibt es unter www.equitana-openair.com.