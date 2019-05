Konzertreihe „Blue in Green“ in Neuss : Alte Volkslieder im Jazz neu belebt

Konzertreihe „Blue in Green“ in Neuss

Neuss Mit dem Begriff „Stubenjazz“ konnten wohl viele Fans der Jazzreihe „Blue in Green“ nichts anfangen, denn nur rund zwei Dutzend Zuhörer fanden sich im Saal der Alten Post ein. Tatsächlich kann dieser Begriff auch nicht definiert werden, aber Stubenjazz nennen Musiker aus Deutschland und der Schweiz, die rund um den Bodensee leben, ihre Musik abseits des Mainstreams: Sie verbinden traditionelles deutsches und schweizerisches Liedgut mit Jazz des 21. Jahrhunderts – aber bitte nicht zu viel!

Der Ensemblechef ist der deutsche Jazztrompeter Michael T. Otto, der – gerade 50 Jahre alt geworden – auch in Langenargen am Bodensee als Pädagoge arbeitet. Er spielt ein „Kuhlohorn“. Johannes Kuhlo hat um 1900 das Flügelhorn, den Sopran der Blechbläser, etwas runder und damit sanfter entwickelt. Michael T. Otto hat dieses Instrument in den Jazz eingeführt.

„Die einzige Boygroup in Deutschland, die eine Frau in ihrer Mitte hat“ (Michael T. Otto), beendete das Konzert in der Alten Post mit einem melancholischen Folksong aus der Schweiz. Damit das Finale nicht so traurig endete, gab es in der Zugabe ein vitales „Hejo, spann den Wagen an“. Die Zuhörer feierten das außergewöhnliche Ensemble für die erfrischend zeitgemäße Interpretation alter Volkslieder, vor allem aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz. In ein Jazzgewand gehüllt, klangen sogar Jodler mit Echo wie feinster Scatgesang.