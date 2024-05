Kreative Lösungen bei Puppe in Neuss Der Weg zur Energiespar-Bäckerei

Die hohen Energiepreise machen nicht nur Verbrauchern zu schaffen, bundesweit haben auch viele Betriebe mit den gestiegenen Kosten zu kämpfen. So manche Bäckerei musste in der Energiekrise sogar um ihre Existenz fürchten. Denn die Nutzung von Öfen, aber auch Kühlsystemen ist besonders energieaufwändig. Viele Bäcker sahen sich deshalb gezwungen, die Preissteigerung an die Kunden weiterzugeben. Bäckerei Puppe aus Neuss greift jedoch zu anderen Maßnahmen.