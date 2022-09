Szenarien der Energiekrise : Blackout - Wenn in Neuss das Licht ausgeht

Was passiert in Neuss, wenn der Strom mal ganz weg bleibt? (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Settnik

Rhein-Kreis. Von einem „Blackout“ spricht man, wenn die Stromversorgung großflächig ausfällt. In Anbetracht der aktuellen Energiekrise bereitet man sich auch im Rhein-Kreis Neuss auf solch ein Szenario vor. Wie würden Krankenhäuser, Polizei und Co. dann reagieren und wie wahrscheinlich ist so ein „Blackout“ wirklich?