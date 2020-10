Talk in Neuss : Endspurt auf dem blauen NGZ-Sofa

Neuss Bis zum Silvester-Tag legt das blaue NGZ-Sofa einen Jahresendspurt hin. So ist es zumindest geplant. Noch vier spannende Gäste haben sich zum Talk mit Gastgeber Ludger Baten angekündigt: Herzchirurgin, Karnevalist, Sportler und ein Schütze.

Los geht es jeweils um 18.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) im Restaurant Essenz im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße 27 in Neuss. Die Veranstaltungen laufen unter Beachtung strenger Corona-Auflagen ab. Wer Augen- und Ohrenzeuge eines oder gar aller vier Talks sein möchte, kann sich ab sofort über aktion@ngz-online.de anmelden. Bei mehr als 40 Einsendern werden die Teilnehmer ausgelost. Einlass nur mit Rückbestätigung durch die NGZ-Redaktion.

22. Oktober Den Anfang macht am übernächsten Donnerstag die Neusser Herzchirurgin Dilek Gürsoy (43), die soeben ihr erstes Buch vorgestellt hat: „Ich stehe hier, weil ich gut bin.“ Die selbstbewusste Medizinerin, Tochter eines türkischen Gastarbeiter-Ehepaares, ist viel gefragte Gesprächspartnerin auf allen Fernsehkanälen. Sie wurde 2012 bekannt, da ihr als erster Frau in Europa die Implantation eines Kunstherzes gelang.

10. November Es folgen drei Männer: Mit Andreas Picker (48) kommt der neue Präsident des Karnevalsausschusses (KA) der Stadt Neuss. Er wird am Vorabend des 11. im 11., also kurz vor der von Corona-Einschränkungen stark reduzierten Session, über (organisierte) Narretei in Pandemiezeiten sprechen. Umzüge und Sitzungen können abgesagt werden, nicht aber der Karneval. Was bleibt möglich?