Umzug in den Rhein-Kreis Neuss eine Option Großmarkt-Aus trifft Bauern im Rhein-Kreis

Nach mehr als 80 Jahren Betrieb schließt Ende des Jahres der Großmarkt für Obst und Gemüse an der Ulmenstraße in Düsseldorf. Ein Drama, meint auch Peter Herzogenrath von der Kreisbauernschaft Neuss-Mönchengladbach. Die „Genossenschaft Großmarkthallen“, zu der sich ein Großteil der Händler inzwischen zusammengeschlossen hat, erwartet zwar erst im Mai die höchstrichterliche Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes in der Frage, ob die Kündigung der Mietverträge durch die Stadt Düsseldorf rechtens war. Doch sie arbeitet längst an einem Plan B, einem Umzug an einen anderen Standort. Mit zwei Kommunen sei man in vielversprechenden Gesprächen über eine Ansiedlung, eine davon, bestätigt Roland Trolls, liegt im Rhein-Kreis Neuss.