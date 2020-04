Petterssons Erfindungen (Vorschulalter, 5,49 Euro) Pettersson und sein Kater Findus sind die Helden in Sven Nordqvists Büchern. In dieser App aber brauchen die beiden Hilfe, um ihre raffinierten Erfindungen zusammenzubauen. Der Spielende hat die Aufgabe, herauszufinden, welche Gegenstände dazugehören und diese an den richtigen Platz zu ziehen. Wenn alle Gegenstände ihren Platz gefunden haben, startet die Maschine. Sobald alle Erfindungen zusammengebaut sind, wird eine ganz besondere Erfindung freigeschaltet, in der der Kater Findus sogar mit der Hilfe des Spielenden ins Weltall fliegen kann! „Petterssons Erfindung“ ist eine pädagogische App, die das logische Denken trainiert und die Kreativität von Kindern fördert.