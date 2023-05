Brauchtum in Elvekum Senghaus wird Schützenkönig im zweiten Anlauf

Christoph Senghaus (46) hatte am Maifeiertag, dem traditionellen Termin für das Vogelschießen in Elvekum, noch gezögert, sich dann aber einen Ruck gegeben. Zum „Nachholtermin“ am Wochenende aber machte es der Vertriebsleiter eines Software-Unternehmens, der alleine an der Vogelstange stand, sich und den Zuschauern nicht ganz einfach, denn erst nach dem 125. Schuss fiel der Vogel – sehr zur Erleichterung seiner beiden Töchter und von Ehefrau Kirsten, die an seiner Seite den Verein „Einigkeit“ Elvekum beim Heimatfest repräsentieren wird.