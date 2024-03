„Elterntaxis“ zurückdrängen Neuss testet Straßensperrung vor Schulen

Als Jurist schätzt Roland Sperling vielleicht derart „trockenen“ Lesestoff, jedenfalls hat offenbar kein anderer Stadtverordneter den Erlass des Landesverkehrsministeriums vom 26. Januar so schnell gelesen wie der Vorsitzende der Fraktion „Linke/Tierschutz“ und erkannt, dass das Thema Schulstraßen Potenzial hat. So kommt die zweiköpfige Fraktion zu einem für sie eher seltenen Erfolgserlebnis, denn ihr Antrag, es doch mit diesem neuen Instrument mal in einem Pilotprojekt zu versuchen, hat die erste politische Hürde genommen. Sie seien froh, hieß es von der Bank der Grünen, dass dieser Antrag gestellt wurde, sonst hätten sie das getan. Haben sie aber nicht.