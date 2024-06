Elmar Theveßen in Neuss US-Wahlen – ist die globale Ordnung in Gefahr?

Trotz der Fußball-Europameisterschaft kamen am Montagabend rund 300 Menschen ins Sparkassen-Forum an der Michaelstraße. Im Mittelpunkt stand an diesem Abend der aus Viersen stammende Elmar Theveßen. Er ist der Leiter der ZDF-Studios in Washington und ganz dicht dran an der Polit-Prominenz in den USA. Im Kern ging es in seinem Vortrag und der anschließenden Diskussionsrunde darum, wie es weitergeht mit den wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA, wenn der neue Präsident Donald Trump heißt.