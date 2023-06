Volks- und Heimatfest in Neuss Schützenfest Elvekum beinahe ohne Königspaar

Als der Verein „Einigkeit“ Elvekum am 1. Mai seinen diesjährigen Schützenkönig ermitteln wollte, sah es zunächst so aus, als müssten die Schützen ihr Schützenfest ohne neue Majestät zelebrieren. Denn an diesem Tag fand sich kein Bewerber, der die Königswürde erringen wollte. Für den 12. Mai wurde deshalb ein erneuter Schießtermin einberufen, diesmal mit Erfolg: Christoph Senghaus (S.M. Christoph I.) sicherte sich als einziger Bewerber mit dem 22. Schuss die Königswürde für das Jahr 2023/2024. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kirsten Coiffard wird der gebürtige Mannheimer beim Schützenfest in Elvekum am kommenden Wochenende inthronisiert.