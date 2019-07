Stadt Neuss wehrt sich gegen Baustellenpläne : Ausfallbürgschaft für die Regiobahn

Neuss/Kaarst Die Elektrifizierung der Strecke Richtung Wuppertal verzögert sich, das Bauvorhaben Neuss-Kaarst ist noch im Plan. Aber die Stadt Neuss wehrt sich gegen Pläne der Bahn, die Baustellenzufahrt durch den Kruchensbusch anzulegen.

Eine vom Wirtschaftsprüfer angeratene „reine Vorsichtsmaßnahme“ sei das, betont der Aufsichtsratsvorsitzende Heiner Cöllen. Diese habe keine Auswirkungen auf das Verfahren zu Ausbau und gleichzeitiger Elektrifizierung der Strecke zwischen dem Neusser Hauptbahnhof und dem Bahnhof Kaarster See, betont Cöllen, der noch eine gute Nachricht in petto hat: In die Diskussion um eine Verlängerung der Regiobahnlinie bis Viersen komme Bewegung. Es zeichne sich ab, als könne man bald in Planungen einsteigen, sagt Cöllen. „Die Blockadehaltung scheint aufgegeben“, sagt er vorsichtig.