Info-Tag in Neuss : Electric City - Bürger sollen Energiewende mitgestalten

Neuss Ein Info-Tag lockt am Sonntag in die Grundschule Allerheiligen. Dort geht es um die Energieversorgung und Mobilität der Zukunft.

In Allerheiligen dreht sich am Sonntag, 26. Januar, alles um die Energiewende und ihre Chancen. Von 10 bis 14 Uhr stehen in der Grundschule, Am Henselsgraben 15, zahlreiche Experten an verschiedenen Infoständen bereit. Sie bieten eine Beratung zu Themen wie Photovoltaik, Wärmepumpen, Speicherlösungen, Elektromobilität und Ladeinfrastruktur an. Im Blickpunkt steht dabei das Forschungsprojekt „Electric City Neuss“, in dem die Stadtwerke mit Partnern wie der Bergischen Universität Wuppertal an einem ganzheitlichen Konzept für die Energieversorgung der Zukunft arbeiten. Das soll aber nicht losgelöst in einem Elfenbeinturm entwickelt werden, sondern die Bürger können selbst Teil des Forschungsprojektes werden und die Energiewende in Neuss aktiv mitgestalten.