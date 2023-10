Schlittschuh-Klub Neuss Trainingsstart auf dünnem Eis

Die Ersatzteilbeschaffung für die defekten Kältemaschinen wird nach Kenntnis des NSK noch einige Wochen dauern, doch das von den Eismeistern mit den reduziert arbeitenden Geräten präparierte Geläuf präsentiert sich in besserem Zustand als erwartet. So durften als erste Trainingsgruppe die Vier- bis Sechsjährigen die in den Sommermonaten in Turnhallen einstudierten Märchenrollen als „Bäume“ und „Plätzchen“ endlich auch auf dem Eis laufen. Weitere Gruppen sollen schon bald mit dem Märchentraining in Neuss beginnen können.