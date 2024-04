Start in die Eissaison 2024 Das sind die Preise an den Neusser Eistheken

Ob klassisch oder exotisch, für viele Neusser gehört die Kugel Eis zum Frühling einfach dazu. Umso besser klingt die Botschaft zum Start der Eissaison 2024: Die Eiscafés in der Innenstadt muten den Neussern keine steigenden Preise zu. Die Kosten für eine Kugel Eis im Hörnchen sind bei den meisten stabil geblieben, wie eine Stichprobe unserer Redaktion ergab. Zwischen 1,20 und 1,80 Euro pro Kugel – die Preise variieren je nach Lage und Konzept im Stadtgebiet – werden für den Frühlingsboten fällig. Die Eiscafébetreiber halten die Preise für die süße Leckerei also stabil und setzen so auf die Stammkundschaft, die den Eismachern seit Jahrzehnten schon die Treue halten. Nach einem durchwachsenen Osterwochenende liegt die Hoffnung nun auf den kommenden Wochen mit möglichst beständig warmen Temperaturen – denn der Frühling ist die Hauptsaison für die Eismacher.