Weihnachten in Neuss : Schlittschuh-Märchen digital statt auf dem Eis

2018 führte der NSK das Dschungelbuch auf dem Eis auf. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Neuss Das Eismärchen des Neusser Schlittschuh-Klubs wurde wegen der Corona-Pandemie vorerst abgesagt. Die Aufführungen soll es zu einem späteren Zeitpunkt geben. Ersatz gibt es online.

Rund 150 Sportler betreten nacheinander das Eis, Musik erfüllt die Halle und ergibt gemeinsam mit Kostümen, Kulissen und den Dialogen über die Lautsprecher ein märchenhaftes Spektakel. Alle zwei Jahre bringt der Neusser Schlittschuh-Klub (NSK) mit großem Aufwand sein Weihnachtsmärchen aufs Eis. In diesem Jahr hätte eine Version der „Weihnachtsgeschichte“ von Charles Dickens angestanden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste die Inszenierung abgesagt werden. Sie soll nachgeholt werden – liegt sozusagen auf Eis. Alternativ sind nun Aufnahmen alter Märchen online abrufbar, sagt NSK-Vorsitzender Ulrich Giesen an. „Wer will, kann sich jetzt mit über 30 Stunden Neusser Eismärchen-Videos und lustiger Making-Ofs die Weihnachtstage in der harten Corona-Zeit etwas fröhlicher gestalten“, so Giesen.

Die Entscheidung, die „Weihnachtsgeschichte“ zu verschieben, trafen die NSK-Verantwortlichen bereits im Mai. Grund dafür ist die lange Vorbereitungszeit der Neusser Eismärchen. „Wir haben ein Jahr Vorlaufzeit“, so Giesen. In den ersten vier bis fünf Monaten seien die Vereinsmitglieder beispielsweise damit beschäftigt, das Drehbuch zu schreiben und Choreografien zu entwickeln. „Ab Mai etwa fallen immer externe Kosten an, zum Beispiel für die Lizenzen, für das Studio, in dem wir die Dialoge aufnehmen, oder für das Marketing.“ Auch die ersten Kostüme wurden bereits genäht. Einige Vorbereitungen liefen trotz Pandemie weiter, erzählt Giesen. „Die Kulissenbauer haben weitergearbeitet. Einige der Väter, die dafür verantwortlich sind, waren wegen Corona in Kurzarbeit und haben gesagt, das sei die beste Gelegenheit, daran zu arbeiten.“ Die Vorbereitungen seien nicht „für die Katz“, so Giesen. Das Eismärchen werde in jedem Fall nachgeholt. Ob das bereits 2021 möglich sei, könne er noch nicht sagen. „Da haben wir noch eine ganze Reihe Fragezeichen.“

Im kommenden Frühjahr stehe daher die nächste Entscheidung an, abhängig vom Infektionsgeschehen. Sechs Aufführungen gibt es in der Regel, die meisten davon sind ausverkauft. Und für den Verein ist es wichtig, die Zahl von 15.000 verkauften Tickets zu erreichen. 70 Prozent der Einnahmen seien zur Kostendeckung der Produktion, „die anderen 30 Prozent werden in den Eissport in Neuss investiert“. Das ist laut Giesen ein wichtiger Grundpfeiler für die Vereinsfinanzierung, da die Mitgliedsbeiträge bewusst gering gehalten würden. Das Geld fehle nun. „Die Finanzen sehen nicht gut aus. Gott sei Dank haben wir Reserven.“