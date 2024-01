Gefrorene Seen und Flüsse DLRG warnt vor Einbruchsgefahr im Rhein-Kreis

Rhein-Kreis · Temperaturen jenseits der Null-Grad-Marke lassen im Rhein-Kreis erste Flüsse und Seen gefrieren. An Schlittschuhfahren in der Natur ist laut DLRG trotzdem nicht zu denken. Warum sie grundsätzlich davon abrät, Eisflächen zu betreten.

11.01.2024 , 04:50 Uhr

Wie die DLRG probt auch die DRK-Wasserwacht Neuss den Ernstfall. Sie hatten zuletzt 2021 eine Eisrettungsübung auf dem Jröne Meerke durchgeführt. Foto: DRK Neuss

Von Julia Stratmann