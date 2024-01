Ehepaar Rasche aus Neuss 65 Jahre Ehe – wie aus Freundschaft Liebe geworden ist

Nun können die beiden auf 65 gemeinsame Ehejahre zurückblicken. Am Mittwoch, 31. Januar, feiern die 90-Jährige und der 92-Jährige Eiserne Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich in den 50er-Jahren im Harz. Richard Rasche, ursprünglich aus einem Dorf in der Nähe von Bremen, hatte gerade sein Maschinenbaustudium begonnen, Edith Rasche erlernte dort den Beruf als Näherin. „Aus Freundschaft ist damals nach und nach mehr gewachsen“, sagt Richard Rasche.