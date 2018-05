Neuss: Einzelhandel ist digital noch Mittelmaß

Neuss Die Händler in der Region müssen bei der Digitalisierung nachbessern. Das ist das Ergebnis des "Digital-Monitors zum stationären Handel am Niederrhein", den die IHK jetzt vorgelegt hat. IT-Sicherheit und Datenschutz sind Hürden.

Mehr als vier Milliarden Euro. So hoch ist der jährliche Umsatzzuwachs im Onlinehandel. Das zeigt der Online-Monitor 2017 des Handelsverbands Deutschland (HDE). Richtig spannend ist der Blick in die einzelnen Branchen: Mehr als die Hälfte des Onlineumsatzes entfällt auf Mode und Elektronikartikel, aber auch Nachzügler-Branchen - zum Beispiel aus den Bereichen Heimwerken, Garten und Einrichtung - legen mit großem Tempo zu. Die Digitalisierung ist mitnichten eine Herausforderung der Zukunft, sondern der Gegenwart. Und vor diesem Hintergrund wirkt das Ergebnis des "Digital-Monitors zum stationären Handel am Niederrhein", den die IHK jetzt in Zusammenarbeit mit der Kölner result GmbH erstellt hat, durchaus verwunderlich. Denn so richtig angekommen scheint die Digitalisierung noch nicht. "Es hat sich gezeigt, dass viele Einzelhändler auf diesem Gebiet noch großen Nachholbedarf haben", sagt Andree Haack, Geschäftsführer des IHK-Bereichs Existenzgründung und Unternehmensförderung. Sein Resümee: "Das Potenzial der Digitalisierung wurde immer noch nicht erkannt."