Einzelhandel in Neuss Das Ende der „Neuss-Points“

Für die Kunden heißt das zunächst, dass die von den ehemaligen Partnern gemeinsam ausgegebene Kundenkarte künftig nur noch im Modehaus Heinemann akzeptiert wird. Heinemann ist der letzte verbliebene Gesellschafter der GbR, Inhaber der Namensrechte und die „letzte Akzeptanzstelle für die Karte“, wie Heinemann-Geschäftsführer Thomas Ose hinzufügt. Er versichert aber: Mit Bonuspunkten angesparte Guthaben blieben erhalten, egal in welchen Partnerbetrieben eingekauft wurde. Aber sie können ab der kommenden Woche nur noch in dem Modehaus an der Oberstraße eingelöst werden.